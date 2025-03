Metropolitanmagazine.it - Suikoden I&II HD Remaster Recensione, una doverosa sistemata a due storici RPG!

I&II HDè una raccolta imperdibile per i fan dei giochi di ruolo tradizionali a turni, e compie una di quelle operazioni nostalgia di pregio che ci piace chiamare “riportare a come lo immaginavamo”. Infatti, la collezione non si limita a trasportare i due capitoli della celebre saga, Gate Rune and Dunan Unification Wars, su Switch, PC e PlayStation con qualche texture ripulita e un po’ di upscaling qui e là. O, come di recente accaduto per i titoli Game Boy basati sul gioco di carte YuGiOh (abbiamo recensito qui la Early Days Collection, avete letto l’articolo?), a raggruppare le esperienze solo come forma di “conservazione storica” immutata, in emulazione. Invece, ridisegna l’overworld, l’effettistica e l’illuminazione, i dettagli presenti in dungeon, città e mappe varie, trasformando l’estetica dei duein un’istantanea che sembra provenire direttamente dalle immaginazioni dei fan di tutto il mondo.