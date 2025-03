Game-experience.it - Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, la recensione: nostalgia portami via

Leggi su Game-experience.it

Una delle saghe più famose della storia dei videogiochi è sicuramente. Un franchise di Konami che negli anni è stato eretto a fenomeno di culto di due generazioni ben precise: quella PS1 e quella PS2. I primi due capitoli: Gensoe Suikdoen 2 sono attualmente riconosciuti come facenti parte di quel gotha ristretto di JRPG considerati “immortali”.A conti fatti però, la celebrità di questi giochi si deve molto al loro post mortem, dato che durante gli anni in cui la saga diera attiva (ovvero fino al 2006), i primi due capitolo ricevettero un discreto successo, ma non quell’amore incondizionato e quell’affezione al brand che si nota oggi quando si parla dei due succitati titoli.In questa strana situazione, a 19 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo della saga e dopo la morte del padre del franchise (Yoshitaka Murayama), Konami decide di ascoltare le voci dei fan che da tempo chiedevano un ritorno di, riproponendo in versione ammodernata Genso2.