Successo per il Carnevale di Anghiari

Arezzo, 5 marzo 2025 –per ildiche vede rinforzata la collaborazione con il comune di Sansepolcro: un grande evento che abbraccia tutta la Valtiberina. Sono numeri importanti quelli deldiche si chiude oggi con un grandedi presenze ed un clima di festa che in queste settimane ha coinvolto e unito famiglie di tutta la vallata. Canti, balli e carri allegorici hanno invaso il centro storico per la gioia dei più piccoli ma anche dei più grandi. “La collaborazione nata da qualche anno con il comune di Sansepolcro, ci permette di rinforzare e promuovere un unico grande evento, che si alterna ogni anno nei due territori, senza creare sovrapposizioni ma seguendo un'unica direzione che è quella di festeggiare tutti insieme, senza confini – ha dichiarato il sindaco diAlessandro Polcri – ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale gli organizzatori che per settimane hanno svolto un grandissimo lavoro contribuendo a questo”.