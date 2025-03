Ilfattoquotidiano.it - Su stress e sofferenza influiscono rapporti economici e di potere: dovremmo rallentare

di Sara Gandini e Paolo BartoliniNell’era dell’Intelligenza Artificiale gli algoritmi e la comunicazione digitale vengono presentati come la soluzione a ogni problema negli ambiti più diversi, dalla medicina alla scuola, dal lavoro alla crisi climatica. Se manca personale o se le persone non sono abbastanza preparate: non c’è problema, abbiamo l’AI! Eppure le coordinate di questa fase di transizione del tecnocapitalismo sono facili da mettere a fuoco: ansia da performance, fretta, precarietà, paura e aggressività, individualismo sfrenato e sofferto. Invece di liberare tempo di vita vediamo che, con l’avvento di una tecnologia sempre più invasiva, i bioritmi saltano, la separazione tra lavoro e tempo libero viene cancellata (molto del nostro lavoro è gratuito e si svolge a vantaggio del cosiddetto capitalismo delle piattaforme) e la complessità del vivente si riduce a puro funzionamento.