Chietitoday.it - Studente morto a Perugia: Andrea stroncato da mix letale di farmaci

Leggi su Chietitoday.it

Un mixdiassunti, sembra, in dosi massicce avrebbe portato in breve tempo alla morte diProspero, louniversitario di Lanciano trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un b&b al centro di. Sono le indiscrezioni che emergono sui risultati degli esami.