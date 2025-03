Biccy.it - Straziante discorso di Paolo Ciavarro: “Mio figlio non avrà più la nonna”

Leggi su Biccy.it

Lunedì mattina fuori dalla clinica dove si è spenta Eleonora Giorgi,e suo fratello Andrea Rizzoli hanno parlato per pochi secondi con i giornalisti, ricordando la madre e chiedendo almeno una giornata privacy per elaborare il lutto. Ieri pomeriggioha concesso del tempo a un’inviata de La Vita in Diretta e in unoha espresso tutto il suo dolore, soprattutto quello che prova pensando al fatto che suoGabriele crescerà senza lache l’ha tanto amato nei suoi primi anni di vita., loa La Vita in Diretta.“Questo dolore vivrà in me per molto tempo, e il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile. Però anche la gioia e la bellezza di quest’ultimo anno me le porterò dentro al cuore per sempre. Perché pur essendo terribili, questi due anni sono stati anche belli per molti motivi.