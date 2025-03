Ilrestodelcarlino.it - Strangolò la madre : "Per lui niente carcere"

"Carbone al momento di uccidere la mamma non era completamente lucido e quindi non del tutto capace di intendere e volere avendo una patologia psichiatrica e quindi un vizio parziale di mente". E’ a queste conclusioni che è giunto il perito nominato dal Gip e chiamato a rispondere a quesiti relativi allo stato di salute dell’imputato Lorenzo Carbone, il 51enne di Fiorano accusato di aver ammazzato, strangolandola con il laccetto delle federe, l’anzianaLoretta Levrini, affetta da demenza senile. Il delitto era avvenuto a settembre dello scorso anno. Carbone confessò in diretta tv di aver ucciso la donna, 80 anni, con la quale viveva. "Non so perchè l’ho fatto, l’ho sempre accudita" aveva dichiarato in lacrime Carbone. Ora la difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Rizzo e Giuliana Salinitro attende di sapere in quale struttura ma soprattutto quando l’assistito sarà trasferito vista la comprovata inidoneità del collocamento inemersa in sede di perizia.