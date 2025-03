Ilrestodelcarlino.it - Strage di Ustica, la procura: impossibile identificare i colpevoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 marzo 2025 - Sono passati 44 anni dal 27 giugno 1980 quando morirono 81 persone a bordo del Dc-9 Itavia partito da Bologna verso Palermo, ma ladisembra essere destinata a restare senza. Ladi Roma ha chiesto al gip l'archiviazione dell'ultima inchiesta sul Dc-9 Itavia che precipitò nel mar Tirreno. A riferirlo è Repubblica, riportando che per i pm lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata esclusa la pista della bomba esplosa a bordo. "La ricostruzione fatta dalladi Roma, nella sua richiesta di archiviazione contro ignoti, esclude che ad abbattere il Dc-9 sia stata una bomba nascosta a bordo. Così come esclude la pista dell'attentato terroristico" scrive il quotidiano. "Non hanno una bandiera i caccia in assetto da guerra che hanno provocato l'abbattimento del Dc-9 Itavia diretto da Bologna a Palermo la sera del 27 giugno 1980 nei cieli di- si legge -.