Notizie.com - Strage di Ustica: la parola fine rischia di arrivare senza giustizia e verità

Leggi su Notizie.com

Ottantuno mortie la vita dei loro familiari andrà avanti con la consapevolezza di non vedere mai in manette i responsabili della morte dei loro cari.di essere esattamente questa ladelladi, avvenuta la sera del 27 giugno del 1980.di: ladi(Ansa Foto) – notizie.comDopo anni di indagini, la Procura di Roma nei mesi scorsi ha tirato le somme dell’attività istruttoria e sollecitato l’ufficio del giudice per le indagini preliminari all’archiviazione dei due procedimenti ancora aperti. Uno era stato avviato nel 2008 dopo le dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che affermò che quella notte “un aereo militare francese si mise sotto il Dc-9 e lanciò un missile per sbaglio”.