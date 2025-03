Iltempo.it - Strage di Ustica, ancora un binario morto. I familiari delle vittime: "Sdegno e nausea"

Leggi su Iltempo.it

Sembra indirizzata su unl'ultima inchiesta sulladidel 27 giugno 1980 quando il Dc-9 Itavia, partito da Bologna per Palermo, venne abbattuto causando 81 morti. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione contro ignoti, escludendo che ad abbattere l'aereo sia stata una bomba nascosta a bordo. Nel provvedimento i magistrati inquirenti escludono anche la pista dell'attentato terroristico. La richiesta della Procura è stata accolta con dolore dai. "In questi anni siamo passati dall'amarezza allo, allo sconforto, alla. Ma l'unico sentimento che in me, finché sono vivo, non avrà mai spazio è la rassegnazione. Lo devo a mia sorella e a mia nipote, lo devo ai miei genitori morti senza conoscere la verità, afferma Anthony De Lisi, fratello di Elvira e zio di Alessandra, due81delladi