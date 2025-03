Ilfattoquotidiano.it - Strage di Paderno Dugnano, processo immediato per il 18enne che sterminò la famiglia

per ilche il 1 settembre dell’anno scorsolauccidendo padre, madre e fratello a(Milano). La giudice per le indagini preliminari per i minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta, ha disposto ilper il 26 giugno per Riccardo Chiarioni. Nel provvedimento, depositato oggi dopo la richiesta dei pm, per omicidio aggravato anche dalla premeditazione, si legge che il ragazzo ha ucciso colpendo i familiari con 108 coltellate. Il legale Amedeo Rizza chiederà l’abbreviato e si attende il deposito della perizia psichiatrica.Il massacro avvenne di notte dopo che laaver festeggiato il compleanno del padre con una pizza nella loro villetta di, in provincia di Milano. Sei mesi di indagini da parte dei carabinieri della tenenza dinon hanno però ancora trovato un reale perché al triplice omicidio: padre, madre e fratellino vennero ammazzati con un coltello da cucina.