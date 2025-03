Liberoquotidiano.it - Steve Bannon attacca Zelensky: "È un truffatore"

L'ex collaboratore e alleato di Trump,, ha definito il presidente ucraino Volodomyrun "" e ha elogiato come "brillanti" gli sforzi del presidente degli Stati Uniti per migliorare le relazioni con la Russia. Parlando a Sky News, nel Regno Unito,ha detto che "è inaffidabile". "Non credo che dovrebbe mai essere autorizzato a rientrare negli Stati Uniti", ha aggiunto.