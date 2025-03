Zonawrestling.net - Stephanie Vaquer: “Ho scelto io di iniziare in NXT”

Fin dal suo arrivo in WWE,è subito apparsa come una delle star più importanti della federazione. La sua firma con la compagnia, la scorsa estate, è stata accolta con stupore ed entusiasmo da parte dei fan, e questi primi mesi passati in NXT hanno messo in luce il suo talento e la sua aura da superstar, tanto che ha già vinto il titolo nordamericano femminile e, la prossima settimana, avrà la possibilità di vincere anche il titolo NXT femminile detenuto ora dalla sua amica ed ex rivale Giulia. Entrambe hanno già fatto il loro debutto nel main roster, tra l’altro, a pochissimi mesi dall’arrivo in NXT, apparendo nella Royal Rumble di quest’anno, e in molti si chiedono quando sarà il loro arrivo definitivo a RAW o SmackDown.“Potevodal main roster”Intervistata da Bully Ray per Busted Open After Dark, è statastessa a svelare che il suo debutto sarebbe potuto anche avvenire nel main roster, ma il management le ha dato facoltà di scegliere il brand che preferiva per facilitarne l’inserimento e l’adattamento allo stile televisivo della WWE.