Stefano Rosso, chi è l'ex marito di Francesca Chillemi e padre della figlia: "C'è stato un tradimento?"

, classe 1979, è un imprenditore, stilista e dirigente sportivo, figlio di Renzo, fondatore del brand di moda Diesel. Dopo gli studi al Fashion Institute of Technology di New York,ha deciso di iniziare la sua esperienza lavorativa al di fuori dalle aziende di famiglia, per poi entrare a far parte dell’azienda delnel 2005. Successivamente,ha acquisito il ruolo di amministratore delegatoRed Circle Investments, società di investimento creata sempre dalla sua famiglia e dal 2018 è presidentesquadra di calcio del Vicenza.si sono incontrati per la prima volta nel 2010. “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra – aveva raccontato proprioin una vecchia intervista – forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa, però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo“.