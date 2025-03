Dilei.it - Stefano De Martino ed Emma di nuovo insieme. C’è chi vorrebbe un ritorno di fiamma

Sono sempre più vicini e in tantissimi gridano aldiDeedMarrone sono stati avvistati die i fan della “coppia” sono già in visibilio. Nonostante siano passati più di dieci anni dalla fine della loro storia d’amore la loro complicità è innegabile e fa pensare che forse non tutto è perduto per i due.DeedancoraSta (ri)nascendo una coppia? Così parrebbe data la vicinanza diDeedMarrone, che sono stati avvistati dia cena (sempre in compagnia di altri commensali), eppure questo fa ben sperare i fan della coppia. Del resto i due, oggi entrambi single, hanno condiviso gli anni più belli, quelli della spensieratezza, e si sa, i primi amori difficilmente si dimenticano.I due non hanno mai nascosto di avere ancora oggi un rapporto molto forte: qualche tempo fa il conduttore di Affari tuoi aveva raccontato di essere molto affezionato alla cantante.