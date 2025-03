Tvzap.it - Stefano De Martino avrebbe un nuovo amore, beccato insieme alla famosissima: si scatena il gossip

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV.Decontinua a dichiararsi single, ma i paparazzi sembrano raccontare una storia diversa. Ancora una volta, il conduttore di Affari Tuoi è stato sorpreso in compagnia di una nota stilista, con cui ha condiviso in passato un breve flirt e una lunga amicizia. Gli ultimi avvistamenti a Milano hanno riacceso i sospetti su un possibile ritorno di fiamma.Leggi anche: Funerali di Eleonora Giorgi, è polemica: le dure parole di Andrea RoncatoLeggi anche: Funerali di Eleonora Giorgi: tra i presenti in prima fila anche il famoso attoreDeunA rilanciare ilè il settimanale Chi, che ha immortalatoe Gilda Ambrosioall’Armani Caffè di Milano, in compagnia di alcuni amici. Nulla di compromettente, almeno all’apparenza, ma secondo i testimoni i due si sarebbero scambiati sguardi complici e sorrisi.