Lecceprima.it - Stefania Zecca presenta "Frammentario del disarmo" a Corigliano

Leggi su Lecceprima.it

D'OTRANTO - Per la rassegna "Stasera? Divano", in collaborazione con l'Associazione Art&Lab Lu Mbroja e il Laboratorio Urbano Giovanile didel", in dialogo con Teresa Musca (Collettiva edizioni indipendenti).La parola di.