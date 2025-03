Liberoquotidiano.it - Stefania Nobile e Lacerenza, l'intercettazione sulla escort: "Puzzola, perché la vogliono"

Nelle carte dell'inchiesta sullo scandalo Gintoneria, che ha portato ai domiciliari il titolare del locale vip di Milano Davide, la sua ex compagnae un loro presunto factotum emergono dettagli sempre più compromettenti e imbarazzanti. Sui tre pende l'accusa di gestire un lucroso giro di droga e prostituzione, che si aggiungeva al business "ufficiale" legato a cocktail, champagne e cucina gourmet. I facoltosi clienti, in realtà, avevano vizi ben più proibiti. In una, è Wanna Marchi, madre della, a parlare chiaramente di una, forse minorenne, che sarebbe stata soprannominata "": "Ce n'è una che è minorenne. Puzza come un animale e ci sono alcuni clienti che la richiedonopuzza, gli leccano le ascelle e il ******"., in altre intercettazioni, conferma con lail successo della giovane e riguardo a un cliente spiega: "E' stato più di un'ora e poi lei voleva 750 euro.