Ilgiorno.it - Stefania Nobile e Davide Lacerenza arrestati: spunta un conto in Lituania

Milano, 5 marzo 2025 – Follow the money. È una delle regole d’oro delle indagini, a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Specie nei casi in cui siano in ballo grosse cifre, come la vicenda che ha portato all’arresto di, figlia di Wanna Marchi, e dell’ex compagno. I due sono accusati di aver orchestrato un giro di prostitute e droga, offerte ai clienti danarosi della Gintoneria, locale in via Napo Torriani di proprietà del sedicente “re dello champagne”. La scoperta Gli investigatori del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano hanno trovato unin, al cui interno erano custoditi 33mila euro. Spiccioli, in confronto ai volumi di denaro che si sospetta abbiano movimentato i protagonisti del caso.