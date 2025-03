Iltempo.it - Stefania Nobile arrestata, il vaffa di Wanna Marchi all'inviato del Tg3: "Vada via" | VIDEO

"Ci accoglie combattiva come sempre". L'del Tg3, reduce dal tentato incontro con, riporta così la reazione dell'ex regina delle televendite (non indagata) all'arrivo della troupe e alle domande sull'arresto della figlia, indagata insieme all'ex compagno Stefano Lacerenza per un presunto giro di droga e prostituzione gestito dai due (e da un terzo, factotum) intorno al locale milanese "La Gintoneria". Rintracciata a casa sua dal giornalista,non ha certo usato giri di parole e, sbattendo una porta, ha urlato: "a fa***lo.via,via". Espressione, questa, a dir poco colorita che non ha lasciato spazio a dichiarazioni in merito al giro di pagamenti scoperti dalla Guardia di Finanza. Ildel servizio, presto lanciato in rete, ha fatto il pieno di click e di condivisioni.