Stato dell’Unione Trump | L’età dell’oro è cominciata

Roma, 5 mar. (askanews) – Nel più lungo dei discorsi sullomai tenuto da un presidente Usa, ben un’ora e 39 minuti costellati da contestazioni da parte dei democratici, Donaldha ribadito su tutti i fronti la sua linea politica di fronte al Congresso riunito.ha rivendicato le sue azioni come successi, affermando che “dell’America è appena” e che l'”America è tornata”. UCRAINA Dopo la lite in diretta della scorsa settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio ovale,ha affermato che il presidente ucraino gli ha inviato una lettera in cui dichiara di essere pronto a negoziare e firmare un accordo minerario. Ha inoltre dichiarato che intraprenderà “un’azione storica per espandere in modo drammatico la produzione negli Stati uniti di minerali critici e terre rare” entro la fine della settimana.