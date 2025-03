Justcalcio.com - Statisticamente parlando … PSG vs Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:In uno dei legami straordinari della Champions League, gli ultimi 16 anni, i leader in fuga della Premier League e della Ligue 1,e PSG, vanno testa a testa.I Reds sono alla ricerca di una settima corona europea, mentre Les Parisiens stanno ancora bramando il loro primo.Prima della prima gamba a Parigi di mercoledì sera, abbiamo scelto una selezione di pepite statistiche degne di nota .Onora anche finoraNeymar ha segnato il goal vincente per PSG l’ultima volta che i lati si sono incontrati (Credito immagine: Alamy)Questo sarà il quinto incontro trae PSG, che si sono entrambi battuti due volte.La coppia è stata affrontata per la prima volta nelle semifinali della Coppa dei vincitori della Coppa del 1996/97. Il PSG di Ricardo Gomes ha vinto la prima gamba nella capitale francese 3-0, prima che ildi Roy Evans combattesse di nuovo per vincere la seconda gamba su Merseyside 2-0, uscendo per poco in aggregato.