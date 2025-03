Tvzap.it - “Stasera tutto è possibile”, Lorella Boccia colpisce De Martino proprio lì: la reazione del conduttore (VIDEO)

News Tv, nella serata di martedì 4 marzo, è andata in onda su Rai2 una nuova puntata di(noto anche come STEP), il celebre comedy show condotto da Stefano De. La trasmissione, girata sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli, ha regalato al pubblico momenti di puro divertimento, ma uno in particolare ha scatenato una vera e propria ondata di risate. (segue dopo la foto)Ascolti da record per ""Oltre ai momenti di comicità, la puntata del 4 marzo ha registrato numeri importanti. "", in onda su Rai2, ha raccolto davanti allo schermo 2.