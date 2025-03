Movieplayer.it - Stasera tutto è possibile, Carmen Di Pietro è in difficoltà nella stanza inclinata: "Che figura di mer*a"

Leggi su Movieplayer.it

Momenti difficili perDiospite della puntata di, andata in onda martedì 4 marzo. Ecco cosa è accaduto alla nota showgirl.serata di ieri, martedì 4 marzo 2025, su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di, il programma condotto da Stefano De Martino. Ospite della puntata la nota showgirlDi, la quale ad un certo punto, durante un gioco, ha vissuto dei momenti diche non sono di certo passati inosservati ai telespettatori. L'ex gieffina è stata protagonista della puntata ed ha partecipato come ospite nel primo blocco della, che è il gioco nel corso del quale gli ospiti devono inscenare degli sketch e devono anche combattere contro .