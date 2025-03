Starlink ha chiesto all’Italia più accesso allo spettro per aumentare le comunicazioni

Leggi su Open.online

, sta cercando di acquisire più, nello specifico più E-Band, in Italia. A riferirlo è una esclusiva di Reuters, mentre Roma afferma di essere in attesa che l’Unione Europea raggiunga una posizione comune sulla questione. Due anni fa la società di Elon Musk ha presentato domanda alle autorità italiane per ottenere l’alla banda e per potenziare letra le sue tre stazioni di terra in Italia e la sua rete satellitare. La richiesta, sottolinea Reuters, non era stata segnalata in precedenza. Con questa mossapunta ad esser pioniere nel settore delle telespaziali in orbita bassa, contro i concorrenti europei e statunitensi, visibilmente in ritardo., che fa parte della società spaziale SpaceX di Musk, offre il suo servizio in Italia dal 2021.