Star Wars | New Jedi Order Steven Knight descrive il suo ingresso nel franchise | Come entrare in un uragano

Leggi su Cinefilos.it

: Newil suonel: “in un, sceneggiatore del film: Newfino allo scorso ottobre, ha descritto com’è stato scrivere, offrendo rassicuranti commenti dopo la sua partenza dal progetto. Il film è stato annunciato allaCelebration 2023 e lo sceneggiatore di Peaky Blindersera stato originariamente incaricato di lavorare alla sceneggiatura. Se n’è andato lo scorso ottobre, sostituito di recente da George Nolfi (famoso per The Bourne Ultimatum), e il fandom non sapeva cosa pensare di questi cambiamenti.Parlando con The Playlist,com’è stato lavorare con Lucasfilm, inclusa la collaborazione con la presidentessa Kathleen Kennedy, che ha descritto“un piacere”.