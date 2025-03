Ilrestodelcarlino.it - Stalking all’ex compagno. "Anche 180 telefonate al giorno"

Sarebbe arrivatoa fare 180in unal suo ex, che sarebbe diventato per lui un’ossessione. C’èquesto tra gli episodi contestati a un 35enne che deve rispondere diaggravato verso un uomo con cui ebbe una relazione: l’imputato figurasottoposto alla sorveglianza speciale nell’ambito di un altro procedimento, sempre per atti persecutori nei confronti di un altro, in Sicilia. Nel caso reggiano, il cui fascicolo è seguito dal pubblico ministero Valentina Salvi, il 35enne, difeso dall’avvocato Rossella Zagni, è sottoposto al divieto di avvicinamentoe ora figura a processo con rito ordinario. Dopo la fine della relazione si sarebbe scatenato verso l’ex: secondo la ricostruzione accusatoria, lo avrebbe tempestato di chiamate e messaggi.