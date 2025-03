Ilrestodelcarlino.it - Spunta lettera di fine ‘800 inviata al Comune

Concordia (Modena), 5 marzo 2025 – Un mistero avvolge il ritrovamento di un vecchio documento, unastorica con richiesta di aiuto risalente al 3 maggio 1879, proveniente daldi Castelbellino, una comunità che conta oggi poco meno di 5mila abitanti, in provincia di Ancora, restituita in questi giorni alla sindaca di Concordia, Marika Menozzi. La curiosa missiva è stata ritrovata insieme ad altre decine di lettere di Comuni italiani attraverso indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale e consegnata dai colleghi del Comando di Bologna. Scomparsa in circostanze che verranno attentamente indagate, questo documento, di notevole valore storico e archivistico, è stato dissequestrato dalla Procura di Ancona nell’ambito di un procedimento penale finalizzato a combattere la ricettazione di beni culturali e storici.