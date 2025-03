Quotidiano.net - Spread Btp-Bund sotto i 100 punti su Mts, risale su Bloomberg

Lotra Btp etedeschi a 10 anni sulla piattaforma Mts nella prima mattina è scesoi 100base, a quota 98,8, per poi risalire stabilmente sopra la soglia psicologica dei 100 'basis point'. Nella piattaforma, in una giornata di forte tensione sui rendimenti di titoli di Stato europei per il piano di investimenti tedesco a debito, ha raggiunto un minimo di 103,5base. Ora il differenziale calcolato dasi trova a 112 'basis point', contro un minimo di chiusura recente a 105del 18 febbraio scorso. I rendimenti restano in deciso rialzo: il prodotto del Tesoro è al 3,86% con un aumento di oltre 20base.