Spray al peperoncino: circa trenta studenti intossicati in via Gattalupa

Reggio Emilia, 5 marzo 2025 –sono rimastiquesta mattina alla scuola primaria Ca’ Bianca e scuola secondaria Albert Einstein di viaa Reggio Emilia. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il personale della questura di Reggio Emilia, oltre ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Nonostante il grande spavento, nessuno degliè stato portato all’ospedale, né è ricorso alle cure dei sanitari. Stando a quanto si apprende sarebbero state trovate tracce diale insegnanti delle classi in questione sono stati evacuati e hanno affollato il piazzale antistante gli istituti e la piscina di via. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.