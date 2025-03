Ilfattoquotidiano.it - Spot del gioco d’azzardo nel calcio, Salvini: “Faremo come gli altri Paesi europei”. Nel 2015 diceva: “Il gioco rovina milioni di persone”

Con il voto favorevole in Commissione Cultura e Sport del Senato, alla proposta di Fratelli d’Italia, si riaprono le porte alla pubblicità delnel mondo del. Nel, Matteoda un palco elettorale tuonava contro il. “Rottamiamolo” gridava perché “di” e perché “uno Stato che campa con ilè un Stato fallito”. Oggi in occasione di una conferenza stampa, proprio in Senato, abbiamo chiesto al leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti del governo Meloni se condivide quella frase, omettendo di dire che l’avesse pronunciata proprio lui alcuni anni fa. “Sono d’accordo” risponde“ma questa domanda non devi farla a me perché oggi faccio il ministro dei Trasporti”. Gli abbiamo fatto notare il voto di questa mattina con la maggioranza compatta sulla proposta di Fratelli d’Italia.