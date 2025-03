Ilfattoquotidiano.it - Spot del gioco d’azzardo nel calcio, il ministro Abodi: “La ludopatia? Provoca disastri”. Ma rivendica il “diritto alla scommessa”

“Non mi sottraggo al tema delle scommesse”. Così ilper lo Sport e i Giovani, Andrea, intervenendoconferenza stampa sulla “riforma del” in Senato. Ilparla dopo il voto favorevole della Commissione Cultura e Sport del Senatoproposta di Fratelli d’Italia che riapre le portepubblicità delnel mondo dele dopo le proteste nell’Aula di Palazzo Madama da parte dei senatori M5S. “Tutti noi vogliamo contrastare lacome fenomeno sociale degenerativo, che creanelle persone e nelle famiglie, ma abbiamo – sottolinea – un’idea diversa di come perseguire quest’obiettivo e secondo me ripristinare la pubblicità (delnel, superando il divieto imposto nel 2018 dal ‘decreto dignità’, ndr) determina un discrimine tra il legale e l’illegale, consente anche di comunicare proprio sul versante del contrasto la, alresponsabile,tracciabilità dele l’impegno a reinvestire parte delle risorse sul contrasto vanno in questa direzione.