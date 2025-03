Riminitoday.it - Sport inclusivo, il Comune eroga due contributi economici per i ragazzi con disabilità. Come saranno distribuiti

Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha approvato l’zione di duea sostegno dell’inclusione nella praticaiva, per un totale di circa 4 mila euro: 1.800 per l’avvio al nuoto diconche frequentano la “Franchini” e circa mille euro per il sostegno.