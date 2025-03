Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 5 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

ci aspetta una giornata ricca di. I Mondiali di sci nordico proseguono con la team sprint di sci di fondo e la gara a squadre miste di salto con gli sci, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino riparte con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Kvitfjell. Da seguire anche i Mondiali juniores di biathlon e di sci alpino.Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Trofeo Laigueglia, mentre il grande tennis propone la prima giornata del Masters 1000 e del WTA 1000 di Indian Wells. Conegliano e Scandicci saranno impegnate nell’andata dei quarti di finale di Champions League, scenderà in campo anche Novara per il propri impegno nella CEV Cup.Da non perdere l’abbuffata di basket europeo e l’andata degli ottavi di Champions League per il calcio con l’Inter che farà visita al Feyenoord.