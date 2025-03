Sport, alla Asl Roma 3 un servizio dedicato per evitare gli allenamenti "fai da te"

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 marzo 2025- L’attività fisica rappresenta un autentico farmaco naturale per il benessere fisico e mentale, ma per produrre reali benefici deve essere praticata con metodo e sotto controllo medico. Questo è il messaggio lanciato dal dottor Antonio Fiore, responsabile della Medicina dellodella ASL RM3, che sottolinea l’importanza di affidarsi a specialisti per impostare programmi di allenamento personalizzati e sicuri, evitando i rischi del “fai da te”.Fiore distingue nettamente traagonistico e attività motoria quotidiana, ovvero quei movimenti che comportano un dispendio energetico, come camminare o svolgere lavori domestici. Sebbene entrambe siano fondamentali per la salute, l’esperto mette in guardia: “Il fai da te nell’allenamento può comportare rischi, soprattutto se non si tiene conto delle condizioni fisiche individuali”.