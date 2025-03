Quifinanza.it - Sponsor scommesse in serie A, il Senato approva e via libera al betting nel calcio

Dopo essere stata sottoposta al vaglio della Commissione Cultura e Sport del, la risoluzione presentata da Fratelli d’Italia per dire addio al divieto alla pubblicità del gioco d’azzardo nelè statata. Viene dunque superato l’impedimento che era stato imposto sul tema con il Decreto Dignità del 2018, firmato dall’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Al dato pratico, la decisione presa inpermetterà ad esempio alle squadre didi poter avere leizzazioni delle piattaforme disulle loro maglie di gioco. Lo stesso dicasi per l’esposizione dei loghi delle stesse in tutti gli spazi pubblicitari del campo di gioco, così come in quelli delle dirette televisive.Torna la pubblicità delnelSecondo quanto espresso dalla Commissione Cultura e Sport del, la decisione presa impegna il governo di Giorgia Meloni a “valutare la modifica” della norma sul divieto di