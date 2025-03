Internews24.com - Spinazzola torna su Napoli Inter: «Cosa ci è accaduto dopo il gol di Dimarco»

Leggi su Internews24.com

di Redazionecommenta il gol diin, che ha dato una scossa non indifferente ai campanivistato da Radio Crc, si è espresso sundo nello specifico sul gol di. L’esterno ex Roma e in passato vicino ai nerazzurri, èvenuto sulle frequenze di Radio CRC, è statopellato sulla sfida di sabato scorso pareggiata con i campioni d’Italia, che ha lasciato la classifica intattail big match:LA RETE – «il gol dinon abbiamo mollato, anzi. Abbiamo aumentato i giri, l’intensità e la qualità nei passaggi: non siamo stati frettolosi, abbiamo fatto un grande secondo tempo e portato a casa un pareggio importante. Da questa partita usciamo con nuove consapevolezze e ora iniziano due mesi impegnativi, ai quali arriviamo nel migliore dei modi»FIORENTINA – «Insidia? Siamo noi.