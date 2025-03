Terzotemponapoli.com - Spinazzola: “Penso che il periodo difficile ce lo siamo lasciati alle spalle”

A Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto in esclusiva il calciatore azzurro Leonardo. Di seguito le sue dichiarazioni.su Napoli-InterCosì l’esterno sinistro: “Napoli-Inter? Dopo il gol di Dimarco non abbiamo mollato, anzi. Abbiamo aumentato i giri, l’intensità e la qualità nei passaggi: nonstati frettolosi, abbiamo fatto un grande secondo tempo e portato a casa un pareggio importante. Da questa partita usciamo con nuove consapevolezze e ora iniziano due mesi impegnativi, ai quali arriviamo nel migliore dei modi. Aspettiamo il rientro di altri 3 giocatori eche ilce losppronti per questi due mesi fondamentali. I nuovi arrivati dal mercato di gennaio si sono integrati benissimo nel gruppo, li abbiamo subito fatti sentire a loro agio.