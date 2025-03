Napolipiu.com - Spinazzola: “Napoli, il peggio è passato. Ora due mesi fondamentali”

: “, il. Ora due”">Leonardo, intervenuto a Radio CRC, ha analizzato il momento deldopo il pareggio con l’Inter e in vista della sfida con la Fiorentina.Sul match contro i nerazzurri: “Dopo il gol di Dimarco non abbiamo mollato, anzi. Abbiamo aumentato l’intensità e la qualità nei passaggi, portando a casa un punto importante. Da qui usciamo con nuove consapevolezze”.Ora la squadra è attesa da duedecisivi: “Aspettiamo il rientro di alcuni giocatori, ma penso che il periodo difficile sia alle spalle”.Sui nuovi innesti arrivati a gennaio: “Si sono integrati benissimo, possono crescere ancora tanto con il mister”.Sul ruolo da terzino che si accentra: “Non era nelle mie caratteristiche, ma mi piace. Mi spinge a pensare in modo diverso”.