Spinazzola: «L'insidia di ogni partita siamo noi stessi, le altre squadre perderanno punti con gli scontri diretti»

Leonardoè intervenuto ai microfoni di Radio Crc in cui ha parlato di Napoli-Inter e del modo in cui il tecnico Antonio Conte lo fa giocare.: «dinoi, lecon gli»«Napoli-Inter? Dopo il gol di Dimarco non abbiamo mollato, anzi. Abbiamo aumentato i giri, l’intensità e la qualità nei passaggi: nonstati frettolosi, abbiamo fatto un grande secondo tempo e portato a casa un pareggio importante. Da questausciamo con nuove consapevolezze e ora iniziano due mesi impegnativi, ai quali arriviamo nel migliore dei modi. Aspettiamo il rientro di altri tre giocatori e penso che il periodo difficile ce lolasciati alle spalle epronti per questi due mesi fondamentali».I nuovi arrivati dal mercato di gennaio:«Si sono integrati benissimo nel gruppo, li abbiamo subito fatti sentire a loro agio.