Spiace dirlo ma è così Funerale di Eleonora Giorgi il commento di Andrea Roncato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mercoledì 5 marzo, la Chiesa degli Artisti di Roma ha accolto un’enorme folla per l’ultimo saluto a. Fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo si sono riuniti per rendere omaggio all’attrice, il cui talento ha segnato il cinema italiano. Tuttavia, tra i tanti messaggi di affetto e riconoscimento, non sono mancate le polemiche sulla memoria e l’eredità artistica della.Tra i presenti alla cerimonia, anche, che ha espresso parole toccanti ma anche amare sulla carriera dell’attrice. Intervistato da Domenico Marocchi per La Volta Buona, l’attore e comico ha dichiarato: “È bello che ci sia tutta questa gente, se lo merita. In questi giorni non si fa altro che parlare di lei, ma mi viene da dire che potevamo parlarne anche un po’ prima. Negli ultimi anni il cinema l’ha trascurata.