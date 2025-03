Lanazione.it - Speed, servizi e identità digitali, il tour nei vari comuni toscani. Prima tappa a Fiesole

Firenze, 5 marzo 2025 - Al Comune di(Firenze) c'è stata stamani, 5 marzo, ladelpromosso dalla Regione Toscana per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all'utilizzo deie dei dispositivi elettronici, dedicata in particolare al funzionamento dell'digitale, dello Spid, deinella sanità e, in generale, all'utilizzo della tecnologia digitale tra la popolazione più anziana, che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane (mobilità, accesso ai, ai siti web, all''affiancamento a casa e fuori da casa, alla gestione dei farmaci). Ai Punti digitale facile fruibili dai cittadini sono alla Croce Azzurra del Girone, e nell'Archivio Storico del Comune. "Estendere le competenzedel maggior numero di cittadini - ha detto l'assessore regionale allazzazione, Stefano Ciuoffo - è l'obiettivo e per questo abbiamo deciso di organizzare incontri.