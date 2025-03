Ilfattoquotidiano.it - Speculazione edilizia, retromarcia di Sala e Schlein dopo l’arresto dell’ex dirigente: “Non ci sono più le condizioni sul Ddl Salva Milano”

Di fronte al primo arresto nelle inchieste sulla, il Partito Democratico si ferma. E anche il sindaco Beppeora rallenta. L’ordine di scuderia è arrivato direttamente dalla segretaria dem Elly: “i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura è evidente che non cileper andare avanti in una discussione” sul ddl. La leader democratica mette un punto riguardo alla possibilità che il Pd,averlo votato alla Camera, torni a dire “sì” alla disegno di legge che neutralizzerebbe le indagini in corso da parte della magistratura. A fare da spartiacque proprio gli arresti domiciliari – con l’accusa di corruzione – disposti dal Tribunale milanese a caricodel Comune Giovanni Oggioni, architetto da poco in pensione che tra il 2019 e il 2021 ha diretto lo Sportello unicodel Comune e dal 2021 è stato componente della Commissione paesaggio.