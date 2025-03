Ilfattoquotidiano.it - Speculazione edilizia, l’indagato rivendicava di aver scritto il Salva Milano: “L’ho fatto io, l’ho dato a Foti. La prima bozza mi arriva da Lupi”

La legge, che potrebbe neutralizzato le indagini della procura sugli abusi edilizi? L’hanno scritta le stesse persone finite sotto inchiesta per le speculazioni urbanistiche. È quello che emerge dalle carte dell’ultima indagine della procura guidata da Marcello Viola. Ai domiciliari con l’accusa di corruzione, frode processuale, depistaggio e falso è finito Giovanni Oggioni, l’architetto che fino al 2021 ha diretto lo Sportello unicodel Comune e poi haparte della commissione Paesaggio. Sotto inchiesta per falso e traffico d’influenze anche Marco Emilio Cerri, oggi componente membro della commissione Via-Vas per il Ponte sullo Stretto. Ed è proprio quest’ultimo che sostiene diil testo della norma a Tommaso, oggi ministro per gli Affari europei e il Pnrr e fino a pochi mesi fa capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e relatore della legge in commissione Ambiente.