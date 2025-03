Ilrestodelcarlino.it - Sparò al marito vice sindaco, la procura: “Non fu un errore”

Ascoli, 5 marzo 2025 – Ladi Ascoli ha chiesto una condanna di tre anni e otto mesi per Giovanna Pompei, accusata di tentato omicidio per aver sparato al, ildi Acquasanta, Luigi Capriotti, la notte tra il 18 e il 19 febbraio 2024. Il processo, che si celebra con rito abbreviato davanti al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti, ha visto la richiesta di assoluzione sia dai legali della difesa, Giulio Natali e Andrea Silvestri, sia dall’avvocato di parte civile, Nazario Agostini, che assiste Capriotti. Quest'ultimo ha sempre sostenuto che lo sparo fosse accidentale e ha manifestato l’intenzione di ritirare la costituzione di parte civile. La posizione della difesa La difesa ha argomentato che Pompei non aveva alcuna intenzione omicida e che il colpo, partito da una pistola 357 Magnum detenuta dalper difesa domestica, fosse stato involontario.