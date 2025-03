Perugiatoday.it - Spariscono 133mila euro dal conto dell'anziano: a processo l'amico ex bancario che prometteva investimenti vantaggiosi

“Sono indignato per la vostra ingratitudine, ma vi ridarò tutti i soldi, a rate”. Per questa promessa e altri comportamenti sospetti, però, un ex dipendente di banca di 79 anni è finito sottoper truffa aggravata proponendodal sicuro profitto (che poi tali non sarebbero.