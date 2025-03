Spari ad Aprilia | feriti due carabinieri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 marzo 2025 – Nel corso della nottata, addueliberi dal servizio, che si trovavano a colloquiare all’interno dell’autovettura privata in via Lazio, hanno subito un’aggressione armata, da parte di un gruppo a bordo di due autovetture, mediante l’esplosione di cinque colpi di arma da fuoco, uno dei quali carambolando lambiva entrambi i militari provocandogli lievi lesioni agli arti inferiori.Evento, che verosimilmente si colloca sulla scia degli atti dimostrativi con l’utilizzo di armi da fuoco avvenuti ad– si legge nel comunicato stampa deidi Latina – (in ultimo 13 esplosioni di colpi di arma da fuoco avvenuti in via Belgio), potrebbe essere riconducibile a uno scambio di persona. In tal senso sono orientate le indagini svolte dal Reparto Territoriale die dal Nucleo Investigativo di Latina che, attraverso perquisizioni domiciliari, hanno già portato all’arresto di un soggetto di origini croate trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e di un revolver.