Leccotoday.it - Spaccio e pregiudicati: chiuso un bar di Civate

Leggi su Leccotoday.it

Giù la serranda. I Carabinieri di Valmadrera hanno dato un colpo alla commistione tra malavita e attività commerciali, sospendendo per quindici giorni la licenza di un bar asito in via alla Santa. L'operazione, condotta con precisione dalla locale Stazione e dalla Radiomobile di Lecco, ha.