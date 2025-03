Quotidiano.net - Sovranità tecnologica e concorrenza: il futuro digitale dell'Europa secondo Pietro Labriola

Leggi su Quotidiano.net

sono due leve fondamentali per il". Lo scrive l'ad di Timsul suo profilo Linkedin mentre è a Barcellona dove si è riunito il board, a latere del Mobile World Congress 2025, occasione di confronto con Henna Virkkunen e Teresa Ribera, rispettivamente vice presidentea Commissione Europea per la, la sicurezza e la democrazia e per la. "Investire in 5G, fibra e sicurezza non è solo una necessità ma una straordinaria opportunità per sostenere la crescita economica e rafforzare il posizionamentonel mercato globale. Ma servono regole adeguate: un quadro normativo che incentivi innovazione, investimenti e consolidamento - torna a chiedere- Perché senza infrastrutture solide e sostenibili, la transizionerischia di restare un'idea sulla carta".