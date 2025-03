Iltempo.it - Sottocorona avvisa: "Situazione dichiarata". Che tempo anticipano le nuvole

". Paoloha esordito così nello studio di Omnibus da cui ogni mattina diffonde le ultime previsioni meteo. Indicando la carta, l'esperto ha fatto notare la presenza di "perturbazioni emolto bianche e molto intense" al Nord. Una "zona di alta pressione prende l'Italia e poi c'è questa zona tra la Penisola Iberica e il Nord Africa in cui c'è incertezza", ha spiegato. Per quanto riguarda le Isole Maggiori, oggi sono attese "e pioviggini", ma in quantità ridotte. Sulla penisola "in prevalenza il cielo sarà sereno o poco nuvoloso". Domani, giovedì 5 marzo, invece, "c'è qualche nuvola in più, qualche pioggia in più in Sardegna. Qualche nuvola raggiunge anche la Penisola. Risalita delincerto", ha continuato. Venerdì, poi, è atteso un "peggioramento reale" sulle Isole Maggiori, dove si registreranno "fenomeni anche di una certa consistenza" Le temperature minime "risentono del cielo sereno e sono tendenzialmente basse", ha concluso il meteorologo.